藍白聯手　七度封殺軍購條例與總預算列案

程序委員會第7度封殺軍購條例、總預算列入議程。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月13日電（記者 張嘉文）“立法院”今天中午召開程序委員會，民進黨“立法院”黨團再度提案，要將政府總預算以及高達1.25兆的軍購特別條例，列入本周五的院會進行討論，但遭中國國民黨與台灣民眾黨團以10比8的票數，將議程送交16日院會表決，等於是第7度封殺軍購條例，也不讓總預算列入議程。



今天的程序委員會現場成了藍綠標語大戰，藍擺出賴清德欠軍人薪水進入第13天，批評“賴政府”不執行“立院”三讀通過的軍人加薪案，綠則同樣擺出藍白要弱化“國防”的批評標語，雙方各表達立場，登記發言的綠委上台時，其他綠委則跟著一起上台舉著標語力挺，藍委也比照辦理，誰也不讓誰。



綠委范雲發言時強調，總預算至今尚未付委，但藍白忙著私吞黨產、推動缺乏討論的代理孕母等法案，但總預算若持續不審，恐傷害教育與醫療。此外，包括AIT、歐洲議會與法國參議員等國際友人都提醒不要讓“國防”預算淪為政治操作，美方資深人士也說民眾黨應摒除黨派儘快放行“國防”預算。



國民黨團書記長羅智強發言時則回批，民進黨“立委”明知預算審查卡關的理由卻不願面對，民進黨都知道老舊校舍要改建、長照要照顧、新增計劃要執行，但賴清德、“行政院長”卓榮泰卻不肯編列“立法院”三讀通過的軍警消預算，軍人加薪已經拖欠13天了。

