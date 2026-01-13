美媒曝台積電62億在美買地　未來將有12廠

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北1月13日電／《紐約時報》13日披露台灣與美國有望於本月敲定貿易協議，台灣商品輸美關稅降至15%，台積電於亞利桑那州再新建5座晶圓廠。《華爾街日報》今日也報導，台灣將承諾投資美國逾3000億美元，此外台積電上周才斥資1.97億美元買地，整體而言，預計台積電將在亞利桑那州建造約12座工廠。



《華爾街日報》引述知情人士指出，在即將達成的台美貿易協議中，美國將降低現行20%的台灣商品關稅，同時台灣將同意在美國投資逾3000億美元，這包含外國直接投資及其他支出，這筆投資金額也包括台積電先前承諾的1650億美元投資計劃。



如同《紐時》報導，消息人士透露，台積電將大幅擴大在亞利桑那州的投資，額外興建數座晶圓廠，使台積電在該州的工廠總數來到約12座。台積電目前已在亞利桑那州建成1座工廠，第2座工廠正在興建中，預計2028年投產，台積電先前承諾未來再興建4座工廠，再加上新興建的工廠，預計總數將達約12座。



知情人士也透露，台積電上周在公開招標中，斥資1.97億美元採購緊鄰亞利桑那州廠區旁的900英畝（約110萬坪）土地，這些地將用來建造新工廠。



這些工廠將生產輝達、AMD等設計的邏輯晶片，主要用於AI及先進運算，另外2座工廠將用於生產封裝晶片。