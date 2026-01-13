黃國昌拜會白宮國安會、AIT總部畫面曝光

民眾黨主席黃國昌。（照片：民眾黨提供） 中評社台北1月13日電／台灣民眾黨主席黃國昌11日率團訪美，抵達後接連拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部，除了AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）陪同外，國務院官員也現身AIT總部，但對於實際拜會對象與交流內容，黃國昌本人始終低調，並未透露細節。



黃國昌於搭機前錄製影片表示，過去這十幾個小時當中，密集拜會聯邦政府重要部會，針對民眾所關心的高關稅，以及軍購問題，廣泛、真誠交換意見，收獲詳細的細節，他也表達許多台灣人民共同關心的議題以及憂慮。



黃國昌表示，他現在芝加哥的機場，結束華府拜會之行，回到台灣，過去這十幾個小時當中，密集拜會聯邦政府重要部會，針對民眾所關心的高關稅，以及軍購問題，廣泛、真誠交換意見，也表達許多台灣人民共同關心的議題以及憂慮。



黃國昌說，這次收獲詳細的細節，等到返台以後會舉行記者會，來跟社會大眾清楚報告，不過令人非常遺憾的事情是，他人都還沒有回到台北，就有一些民進黨御用的記者、寫手紛紛引述華府不具名消息人士的來源，捏造一些根本沒有發生過的對話，試圖帶風向。



黃國昌強調，民眾黨向來以“國家”利益放在政黨利益之上，當台灣內外夾擊時，執政黨選擇擺爛，在野黨有責任撐起這“國家”，因此會繼續秉持這樣的信念跟價值，跟大家一起努力。