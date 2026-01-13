高鐵延宜蘭要花4千億　柯文哲轟炒地皮

柯文哲到宜蘭四結福廟參拜，並替宜蘭縣長參選人陳琬惠（右二）站台輔選。（照：民眾黨提供） 中評社宜蘭1月13日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲13日前往宜蘭，為黨內宜蘭縣長參選人陳琬惠輔選。針對北宜高鐵建設計劃引發各界質疑聲浪，柯文哲受訪時表示，新台幣4千億元不符合市場效益，其實講明白，根本在“炒地皮”，希望做政策辯論討論哪一個是最有效率，而不是喊口號。



前“行政院政務委員”張景森近日在臉書發文批評，政府正準備投入約4千億元興建北宜高鐵，但恐怕解決不了宜蘭真正的交通問題，還有可能成為政治操作下的高風險投資。他指出，高鐵延伸至宜蘭並非出自完整的高鐵發展藍圖，而是在“北宜直鐵”因環評受阻後政策急轉彎的產物，呼籲“賴政府”“不要硬幹到底”，批評台鐵到宜蘭僅4、50公里卻要投入4千億元高鐵經費，可謂“史詩級錯誤”。



柯文哲今天到宜蘭四結福廟參拜，並替宜蘭縣長參選人陳琬惠站台輔選。媒體問他，對於需要4千億元的高鐵延伸宜蘭案有何看法。



柯文哲表示，宜蘭要高鐵還是北宜直鐵？還是整個北宜線原來舊線路效益的改善，甚至“國道”5號優化、台62線，這一大堆問題，若要政策辯論就來政策辯論，現在講明白就是炒地皮，這是整個“國家”要面對的問題。



陳琬惠則說，當然非常多宜蘭人期待北宜高鐵，但不管從這個過去的1800億到現在的4千億，我們要問的是，為什麼在民進黨執政下，整個過程中，交通建設（北宜高鐵）好像變成了一個政治紅利？



陳琬惠強調，從1800億到4千億的過程中，到底裡面增加了什麼樣的錢？是不是有效率？張景森提出問題後，大家可以重新思考，宜蘭問題絕對不會是高鐵就可以解決的。它包含還有雪隧的優化的問題，還有台62線到底要不要趕快蓋的，民進黨政府從直鐵，直接跳到只評估高鐵，這過程當然會有些民眾是不滿意的。



陳琬惠請“行政院”暫緩核定此案，不應該在這個時候就是直接喊4000億北宜高鐵，然後就要蓋下去，應該通盤做整體的重新討論或政策辯論。