赴宜蘭拉抬陳琬惠　趴趴走的柯P回來了

民眾黨創黨主席柯文哲與宜蘭縣長參選人陳琬惠拜訪半導體企業。（照:民眾黨提供） 中評社宜蘭1月13日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲最近開始趴趴走，今天赴宜蘭拉抬民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，一整天的行程包括赴四結福德廟參拜，前往羅東聖母醫院、陽明交通大學附設醫院蘭陽院區，交流偏鄉醫療等。此外，也參訪宜蘭半導體指標企業，與企業高層深入交流，傾聽民眾聲音與地方需求。



藍白敲定在宜蘭合作共推縣長人選，只是相較民眾黨已經推出陳琬惠，國民黨還在協調宜蘭縣議長張勝德與“立委”吳宗憲兩人誰出線，國民黨中央預計16日再次找兩人協調，希望能盡速取得共識，再與民眾黨協調。



柯文哲被羈押一年，去年9月獲交保後，歷經休養調適，最近重返政治場域。



柯文哲今日與陳琬惠一早赴四結福德廟參拜時，許多鄉親朋友早早就在場等候，並高喊“台灣的選擇柯文哲、宜蘭的選擇陳琬惠”，氣氛相當熱絡。



柯文哲與陳琬惠一整天宜蘭行，聚焦當地的交通、醫療、產業、以及年輕人的未來，更談及地方長期被忽略的問題，陳琬惠將持續傾聽地方的聲音、並擬定具體可行的解決方針，將人民福祉放在首位，持續努力爭取鄉親支持，以執行力和創新力、用行動改變宜蘭。



羅東聖母醫院長期深耕在偏鄉醫療與長期照護領域，柯文哲此行，除了感謝醫護人員的辛勞外，更針對偏鄉醫療模式的轉型、健保論人計酬制度的實施以及與矯正機關的醫療合作提出深入探討。陳琬惠表示，此次拜訪主要是希望能向聖母醫院請益在宜蘭縣內的醫療照顧、特別是偏鄉長照部分做得非常出色，目前宜蘭醫療資源主要集中在羅東與宜蘭市，對於蘭陽平原西南方的醫療需求，希望能透過交流，探討設置相關門診中心的可行性。



羅東聖母醫院長馬漢光以及醫療團隊，實地帶領參訪院區、長照中心，也詳盡介紹醫院在三星、大同、南澳等地的醫療佈局。目前聖母醫院在偏鄉提供包含衛教、醫療站設置、精神科巡迴、居家護理以及慢性病管理等全方位服務，特別是南澳門診部的設立，解決了以往當地洗腎病患需長途跋涉至羅東的不便。此外，於大同鄉已實施“全人健康照護執行方案”，此類型“論人計酬”的模式，將成為未來偏鄉醫療發展的重要指標。

