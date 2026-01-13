賴瑞隆出線　廖達琪：新潮流高雄有主場優勢

綠委賴瑞隆。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台北1月13日電／民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，由新系“立委”賴瑞隆勝出。中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪表示，縱觀未來，新潮流在高雄擁有主場優勢，且具備強大的選舉操盤能力，這對民進黨未來的市長選情是利多，後續重點在於賴瑞隆如何整合初選後的各方勢力。



民進黨公布的民調成績，賴瑞隆對陣柯志恩為55.9995%對24.8995%，排名第一；邱議瑩對柯志恩為55.3807%對24.6652%，排名第二；許智傑對柯志恩為51.9022%對25.1411%，排名第三；林岱樺對上柯志恩則為50.5986%對21.7547%，排名第四。



根據《中時新聞網》報導，中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪表示，結果並不出人意料，之前4人中就以賴、邱2人最被看好，勝負亦在伯仲之間，2人無論是誰出線都是合理結果，民調數字完全符合選前觀察。



廖達琪認為，賴瑞隆的民調一直以來都維持領先，最後的校園事件對黨內初選雖有影響但似乎不深，脫穎而出並不難理解。縱觀未來，新系在高雄擁有主場優勢，且具備強大的選舉操盤能力，這對民進黨未來的市長選情是利多，後續重點在於賴瑞隆如何整合初選後的各方勢力。



東海大學政治系教授邱師儀則指出，雖然民調可能存在機構效應，但4位參選人對上柯志恩的比較民調皆呈現領先，顯示民進黨在高雄市仍具優勢。然而，橫向比較4位參選人會發現，目前的情勢已不像過去陳菊或陳其邁參選時那樣定於一尊。



邱師儀表示，4位參選人雖然大致分成兩個梯隊，但彼此差距實際並不大，這也預示賴瑞隆在面對“後陳其邁時代”的選情時，必須花更多力氣與民進黨各大山頭協調政治資源的分配。