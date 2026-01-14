中評鏡頭：桃園大溪陵寢　憲兵交接超有氣勢

大溪陵寢每半小時會有一次憲兵交接儀式。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月14日電（記者 盧誠輝）桃園大溪頭寮陵寢是蔣經國長眠之地，陵寢內外長年都派有憲兵駐守，從1988年蔣經國過世至今38年如一日。每半小時一次的憲兵交接儀式，總吸引許多遊客到場觀禮，欣賞雄赳赳、氣昂昂憲兵昂首闊步與花式操槍的英姿。



桃園大溪頭寮陵寢原為“頭寮賓館”，背依草嶺山，前臨大漢溪，為仿四合院形式的鋼筋水泥平房建築，採紅瓦黑牆設計。頭寮賓館原本只是蔣家休閒之用，後來改為“總統府”檔案室，存放“總統府”部份重要文件及檔案資料並收藏蔣家重要文卷與家譜。



1988年1月13日蔣經國過世後，遺體在同年1月30日安厝於此，並改名為“大溪陵寢”。2024年12月15日蔣妻蔣方良過世遺體火化後，也同樣長眠於此。大溪陵寢正廳擺放蔣經國靈襯及蔣方良的骨灰盒，左側房間原為蔣方良的房間，大廳右側則為勳章、獎章陳列室，門廳左側設為“蔣經國先生紀念室”。



目前包括慈湖陵寢和大溪陵寢仍保留半個連隊約60多人編制的“憲兵”駐守，有別於慈湖陵寢每小時憲兵才換班交接一次，大溪陵寢的憲兵則是每半小時就得交接一次，從每天9時30分開始，直到16時30分結束，共會有14梯次的憲兵交接儀式，僅有每周二因大溪陵寢未開放參觀才無憲兵交接儀式。