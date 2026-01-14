許文忠：金門設自貿區大利多但時間不等人

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月14日電（記者 方敬為）金門縣國民黨籍“立委”陳玉珍推動離島得設置“自由貿易示範區”，南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，金門、馬祖若設立自貿區，憑藉著小三通區未直接面向中國大陸市場，對金馬的經濟發展將注入一大活水，但時間不等人，隨著大陸海南封關、平潭封關相繼開展，一旦運行純熟，金馬自貿區的影響力恐怕不再。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



藍委陳玉珍近日領銜提出《離島建設條例》修正草案，計劃在金門、馬祖設置“自由貿易示範區”，引發朝野高度對峙。民進黨批評將淪為中國大陸產品“洗產地”平台，並擔憂有安全疑慮；陳玉珍強調，事實上該法案連民進黨金門縣黨部主委都有連署，若各方有意見，她也願意討論，並協調出各方都能接受的版本。



針對各界關注的經濟紅利與政治疑慮，許文忠表示，若金門能成立自貿區並與中國大陸建立聯繫，對當地經濟絕對是巨大利多。這不僅限於金門本身，更象徵著台灣市場對大陸開放程度的提升，一旦落實，當地收入有望翻倍成長。對於民進黨提出關於“洗產地”的質疑，他認為，特區成立後完全可以透過立法進行管理與規範，不應因政治意識形態而放棄金門發展的契機，尤其在當前區域經濟競爭激烈的環境下，時間並不等人。



許文忠進一步分析，中國大陸正積極推動的海南封關運作，反映出其對國家整體經濟走向更自信的開放與自由化趨勢。海南作為國家發展的實驗場域，實施“一線放開，二線管住”的策略，對國際放開、對內地管控，並提供零關稅、進口自用設備免稅，以及企業與個人所得稅最高僅15%的優惠。這種高強度的開放政策創造了一個比金門更具吸引力的“特區”，對金門形成了強烈的示範壓力與邊緣化危機。若金門無法轉型為類似的自由經貿特區，既有的“小三通”中轉優勢將被大幅稀釋。

