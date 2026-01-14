民眾黨吳皇昇：現實形勢沒有綠白合的可能

民眾黨台中市黨部發言人、台中市議員擬參選人吳皇昇。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月14日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席黃國昌閃電訪美洽談關稅與軍購議題，創黨主席柯文哲替泛綠背景黨籍“立委”陳昭姿“2年任期條款”解套，引發鋪墊“綠白合作”的聯想。民眾黨台中市黨部發言人、台中市議員擬參選人吳皇昇接受中評社訪問表示，今年九合一選舉黨已定調藍白合作不變，民眾黨目標要促政黨輪替，唯有在野合作才有機會，現實形勢沒有綠白合的可能。



吳皇昇，民眾黨籍，現任逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任，並兼任建設學院助理教授，擁有政治大學政治碩士學位。曾在國民黨籍台中長盧秀燕市府團隊擔任研考會主委、新聞局長；以及民眾黨籍新竹市長高虹安團隊擔任行政處長等職。明年將爭取民眾黨提名投入台中市北屯區議員選舉。



黃國昌率團訪美與美方洽談關稅與軍購議題，外界解讀是替白營創造左右逢源的空間，未來與中國國民黨的“藍白合作”或許不是唯一選項；另一方面，民眾黨創黨主席柯文哲替泛綠背景出身的黨籍不分區“立委”陳昭姿的“2年任期條款”解套，也被視為鋪墊“綠白合作”的機會。



吳皇昇表示，他首先定調黃國昌的訪美之行，實則是為了扛起民進黨未能盡到的執政重責，當前民進黨政府在關稅談判、外交權益以及軍備採購等重大議題上，呈現出嚴重的“黑箱”與失靈狀態，百姓與在野黨無法從執政當局口中得知台灣在關稅上讓渡了多少利益、軍事預算具體採購了哪些武器配備，以及外交面臨的真實困境，所以在野黨才必須主動出擊，直接與美國接觸與交流，以釐清事實真相。



吳皇昇說，黃國昌這趟訪美行程停留時間短暫，核心物標在於履行對百姓的責任，並非外界揣測是用來與特定政黨博弈的籌碼；反之，外國政要願意與在野黨深入溝通，某種程度上也反映了國際社會與民進黨政府之間的溝通可能存在障礙，這也是此趟行程可以對外凸顯的問題。

