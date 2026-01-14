柯志恩慘輸？陳麗娜：綠初選民調不準

國民黨籍高雄市議員陳麗娜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月14日電（記者 蔣繼平）高雄市長年底選戰將由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆。中國國民黨籍高雄市議員陳麗娜向中評社分析，綠初選民調不會準確呈現柯志恩的民調，第一，整體氛圍是民進黨初選候選人在決勝負；第二，地方不分藍綠都受人情壓力；第三，藍也未強力固樁。因有種種因素，需要等未來柯、賴一對一民調才能較真實去呈現。至於藍軍能否翻轉高雄，她認為是有機會變天的。



陳麗娜，生於1970年，宜蘭人，現任國民黨高雄市議員（前鎮區、小港區），6屆資深議員，夫婿楊敏郎為前高雄市議員，曾任國民黨高雄市黨部副主委。



根據民進黨13日公布高雄市長初選民調賴瑞隆對柯志恩為55.9995%對24.8995%，柯志恩落後幅度很大，引起注意。



針對這份民調數字呈現大幅落後，陳麗娜表示，這一次民進黨初選作的民調，對於柯志恩的數字呈現，事實上是不會準確的，這是很正常的情形，因為民進黨初選已經是整個局勢打到非常熱烈，造勢一場比一場大，民眾關注度一定高，會受影響。



陳麗娜表示，另外以實際情況來說，民進黨的人會在地方上宣傳“不管是什麼政黨色彩，這一次先幫忙誰誰誰支持一下”，所以若有被拜託到的人，若不是國民黨的堅定支持者，可能也會受到影響，這種情況在坊間是常常聽到的情況。



雖然柯志恩也有公開呼籲“唯一支持柯志恩”，陳麗娜表示，畢竟衹有發簡單圖卡，藍營民代也幫忙轉傳做宣傳，但能夠觸及到、接觸到的還是不多，且這一次又不是針對柯志恩來做的民調，而是針對民進黨四位初選候選人的民調。