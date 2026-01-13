鳳凰城市長：很榮幸台積電選擇鳳凰城

美國亞歷桑納州鳳凰城市長Kate Gallego 受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月13日電（記者 莊亦軒）美國亞歷桑納州鳳凰城市長Kate Gallego訪台13日下午出席少棒交流賽，接受中評社記者提問，如何看待台積電可能擴大對美投資。Kate Gallego回應，台積電在鳳凰城購買土地、建立據點，很榮幸他們能選擇鳳凰城。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安與美國亞歷桑納州鳳凰城市長Kate Gallego共同擔任開球貴賓，為少棒交流賽揭開序幕。



記者問如何看到少棒交流以及對城市外交的意義，Kate Gallego回應，2015年開始便和台灣進行棒球交流賽。鳳凰城也派遣青年外交官（youth ambassador）與台灣交流，幫助鳳凰城的年輕人更了解台北與鳳凰城的夥伴關係。



交流賽開局美國隊員便連續兩個打席打出安打，並且在第一局就先馳得點，把壘上的球員送回本壘得分。



台積電在美國亞利桑那州鳳凰城正積極擴大投資，計劃建立一個大型晶圓廠聚落，包含多座晶圓廠、先進封裝廠和研發中心，以滿足AI等客戶對先進製程的需求，並近期購入第二塊大面積土地，強化其美國製造的戰略布局。這項投資總規模高達1650億美元，已吸引更多台商和台灣移民湧入，形成“鳳凰台積夢”與台灣生活圈的形成。