中評關注：高雄綠初選落幕　背後派系矛盾深

綠委賴瑞隆在民進黨高雄市長初選出線。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月14日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選廝殺激烈，賴瑞隆以些微差距險勝邱議瑩，背後是新潮流菊系與非新系的兩方陣營勢力大對決。也呈現出英系高雄市長陳其邁做了6年市長，仍難動搖新潮流勢力。賴瑞隆勝出等於是壓制非新系勢力的成長發展空間，更有降低賴清德2028爭取連任被黨內挑戰的機會等意涵，黨內矛盾仍是很深。



高雄是民進黨大本營，通過民進黨市長初選，有如拿到當選保證，因此初選總是競爭激烈。民進黨高雄市長初選結果13日出爐，確定由新潮流菊系的綠委賴瑞隆出線，年底選戰將對上已獲國民黨徵召參選高雄市長的藍委柯志恩。



根據民進黨公布的2026高雄市初選民調，該民調由民進黨中央、山水民調研究公司、典通公司執行，而3執行單位平均結果，若由賴瑞隆對上柯志恩，賴為55.9995%、柯為24.8995%；邱議瑩對上柯志恩，邱為55.3807%、柯為24.6652%，若由許智傑對上柯志恩，許為51.9022%、柯為25.1411%；林岱樺挑戰柯志恩，林為50.5986%、柯為21.7547%。



值得注意的是，這份初選民調，賴瑞隆奪得第一，與邱議瑩只差0.6個百分點。賴瑞隆這次初選最後關頭，有受到新潮流菊系議員全力支持。邱議瑩則是受到湧言會、英系、陳其邁的支持。等於這場初選形成新潮流與非新系的大對決。



高雄綠營各陣營13日都喊出團結，雖然檯面上看不到矛盾，但檯面下的矛盾還是無法避免，畢竟是派系大對壘，初選很明顯地站隊廝殺，未來可能還是要花一點功夫整合，將是出線的賴瑞隆的考驗，有沒有辦法扮演桶箍的角色，絕非絕對的樂觀躺著穩贏。

