中評關注：綠高雄初選結果推論台南已定？

賴清德力挺的賴瑞隆13日初選勝出後，傍晚馬上合體賴子弟兵林俊憲在台南車隊掃街，力拚台南市長初選也能傳出捷報。（林俊憲辦公室提供） 中評社台北1月14日電（記者 黃筱筠）民進黨12日起開始進行高雄市、台南市、嘉義縣初選民調，抽籤依序進行是高雄、嘉義、台南。高雄市由賴清德力挺的新系“立委”賴瑞隆出線，這個結果是否已預告了台南市初選結果，也會由賴子弟兵、綠委林俊憲出線？因過去對手、綠委陳亭妃民調一再領先林，若最後結果是林出線，陳陣營會買單嗎？初選過後很可能才是民進黨分裂的開始。



民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選民調在12日至14日依抽籤順序執行，時段訂在晚間6點至10點，由3家民調公司分別完成1200份有效樣本。抽籤順序是高雄市、嘉義縣、台南市，讓台南可以多出兩天與基層持續拉票，而台南也是大家最關注的一局，牽涉到賴清德本命區，若最後是陳亭妃出線，依過去賴與陳關係並不密切，這將對賴威信與鞏固台南造成衝擊。



看到高雄市長初選結果，之前民調多呈現綠委邱議瑩與賴瑞隆拉鋸，賴瑞隆歷經兒子霸凌事件後，民調一度落後，最後仍勝出。台南市由林俊憲出線似乎不令人意外。但高雄初選後，其他參選人都表態支持，台南市長初選陳亭妃會表態支持林俊憲嗎？這是台南初選後民進黨的考驗。



高雄市初選雖其他落選人都表態支持賴瑞隆，但公開表態與派系在選舉動員力度並非正相關。表態歸表態，初選留下的裂痕，其他派系能否真的團結力挺賴瑞隆，還需要看後續發展，賴清德怎麼對待黨內非新潮流的派系。



民進黨高雄初選結果才出來第一天，已有綠營底層不滿賴瑞隆出線，耳語著要怎麼罷免中國國民黨籍提名的高雄市長參選人柯志恩。



這代表著，民進黨內部有些意見確實對賴出現不滿，加上綠營對柯志恩仇恨值不高，認為柯在2026高雄市長選舉可能勝出；而綠營則規劃之後怎麼罷免柯志恩，想循著2018年韓國瑜當選高雄市長，接著又被罷免的前例，再提綠營其他人選參選。這盤算直接跳過2026年選舉，代表綠營在這次高雄市長選舉難以真正團結各派系。