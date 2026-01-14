中評專論：美國急搶台積電　看到統一近了？

美國總統特朗普。(照:Donald J. Trump臉書) 中評社台北1月14日電（評論員 林淑玲）《紐約時報》報導台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，台積電則承諾增加投資設廠，至少再建5廠；主要理由是台灣屬於中國，未來將由中國控制，導致依賴台灣晶片風險逐漸升高。美國的鋪陳儼然是預見兩岸即將統一，提前開始做準備了。



台積電擴大在美投資交換台灣降關稅一事傳到台灣，造成很大震撼，有學者氣呼呼直指民進黨政府“賣台”。台官方並未否認紐時相關報導。



台積電這波原投資美國650億美元，去年3月加碼1千億至1650億美元，將建6座先進晶圓廠，創下美國史上規模最大的單項外國直接投資案紀錄。如果《紐約時報》報導無誤，台積電在亞利桑那州未來將會達到10多個廠，將包含2奈米或更先進製程，更傳出2奈米製程將有約30%在美國生產。



台積電在台灣有“護國神山”之說，也被稱可保護台灣的“矽盾”，一家就佔台股總市值逾4成，舉世無雙。台官方過去言必稱，台積電最先進製程會留在台灣、多數晶片也會在台灣生產；依法海外投資必須經過“經濟部”審議通過。但如今綠委皆改口稱“台積電是世界性公司，尊重其投資佈局”。換言之，就是要走了，只能相送！



台積電大規模出走，除了帶走投資、就業機會，台灣半導體人才也將跟著舉家出海，會一起走的還有台灣半導體供應鏈，可謂重創。但台官方毫無與美方議價空間，目前正與美國合作推動在美建立類似台灣科學園區的“類科學園區”，協助台美半導體供應鏈在地化，力助台積電生產鏈赴美。



美國為何急著要台積電？《紐約時報》給了說法，該報指出，“台灣在全球晶片生產中占據主導地位，但北京當局認為台灣屬於中國，未來將由中國控制，導致依賴台灣晶片的風險似乎逐漸升高。中國已在台海多次進行實彈軍演，官方與企業高層憂心中共可能攻台，將影響電子產品、汽車和軍備的全球供應鏈。”



紐時這說法是否美國強索台積電的唯一因素？未必。基於AI時代“擁有先進晶片者得天下”，美國當然要想辦法控制台積電，躍居全球高階晶片霸主。但台積電在台灣生產成本比美國便宜太多，在台生產其實也有優點，不過美國更擔心兩岸統一後失去對台積電的影響力，急於出手，且強迫台積電加速在美建廠速度。