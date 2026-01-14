中評關注：藍軍高雄苦戰　柯志恩有機會？

國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）2026高雄市長選舉藍綠選將底定，由中國國民黨“立委”柯志恩對戰黨內初選出線的民進黨“立委”賴瑞隆，藍營寄望柯志恩捲土重來，幫國民黨攻下藍軍灘頭堡高雄市。



只是從綠營初選激烈程度來觀察，勢必是認為民進黨在高雄很穩，才會將初選當成大選來拚，這半年多來狂下資源、設看板、車隊掃街，加上大型造勢活動一場接一場，如同只要過了初選就等於當選。



以民進黨角度來看，守住高雄執政有不能輸的壓力，如果重演2018年韓國瑜旋風，將高雄選情攪翻天，還外溢影響到其他縣市，尤其是隔壁的台南、屏東，稍有不慎，對賴清德都是無法承受的後果。



但接下來的問題就來了，國民黨柯志恩有無條件再創一次韓國瑜當年奇蹟？



韓國瑜當年崛起的因素頗多，其中一項是，南部民眾對綠營長期執政不是沒有怨言，只是在他們眼中，可能非綠提出來的人選讓他們更不滿意。當年的韓藉著個人魅力，簡單直白的訴求，如人進得來，貨出得去，高雄發大財等等，引發共鳴，進一步點燃民眾不滿民進黨的那把怒火。



對照當時背景，現在的高雄在民進黨長期執政下，同樣有著不滿情緒，加上之前高雄諸多的爭議案件如美濃大峽谷等遭揭發，柯志恩如何點燃那把怒火，或者說如何讓自己的政治能量在高雄能起風，可能就是創造奇蹟的關鍵。