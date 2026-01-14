吳達偉：台2030失全球晶圓生產基地標籤

曾擔任廣達與華碩工程師的新竹市政府勞青處長吳達偉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月14日電（記者 盧誠輝）《紐約時報》報導台美關稅談判已經大致談妥，台對美關稅15%，但台積電得再赴美設5座廠擴大投資。曾擔任廣達與華碩工程師的新竹市政府勞工及青年處長吳達偉接受中評社訪問表示，台積電在美國增設5廠應該都會是先進製程，一旦落實量產後，預估在2030年真的可能達到台美晶片產量五五分的狀況。



吳達偉，台灣大學機械工程學碩士，曾任職廣達與華碩工程師，後以網路紅人之姿參政，網路綽號“Z9”，曾任民眾黨中央委員、新竹市長高虹安“立法委員”任內辦公室主任，現為新竹市政府勞工及青年處長。



吳達偉認為，這次台美關稅談判，台灣只是順水推舟把台積電原本就預計在美國增設的廠，提前加快腳步而已。因為台積電在美擴大投資的主因有三，第一是主要客戶都在美國，第二是晶片主要需求也在美國，第三是當地人才和土地水電的供應都比台灣較為寬裕。因此，以台積電赴美擴大投資來換取稅率，對台美雙方來說可說是雙贏的局面。



他強調，台積電擴大在美投資當然會衝擊到在台灣半導體產業，雖然目前台灣所生產的先進製程晶片還是比較多，但若未來台積電在美國增設的5個廠都開始量產後，預估在2030年確實可能達到美國總統特朗普之前所說的，台美晶片五五分的狀況，但這對台積電來說影響反而不大，只是台灣會從此失去全球晶圓生產基地的標籤而已。



吳達偉指出，若《紐約時報》報導為真，對台灣來說這樣的談判結果其實是好的，因為如果台對美稅率真的是15%且不疊加，那跟日本和韓國的稅率是一樣的，讓台灣中小企業能跟日韓站在同一個起跑點上競爭，也讓原本擔心恐會受重創的台灣金屬加工或橡膠出口等技術性產業的影響降到最低。

