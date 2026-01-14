英賴系對決　嘉義縣長初選民調結果上午揭曉

嘉義縣綠委蔡易餘13日站在路口拜票。（照片：蔡易餘團隊提供） 中評社台北1月14日電／民進黨嘉義縣長初選民調13日晚間進行，最快14日上午揭曉。“英系”“立委”蔡易餘與“賴系”縣議員黃榮利連日來密集掃街催票，13日上午得知中籤後，宣傳腳步益發急促，一整天除持續車隊掃街的傳統陸戰，社群平台、LINE訊息等空戰更加密集，疾呼民眾在家守住電話，務必喊唯一支持。



根據《中時新聞網》報導，民進黨昨執行初選民調抽籤，抽出的選區為嘉義縣，由蔡易餘對上黃榮利，3家民調單位在晚間進行民調，民進黨今早邀雙方代表到中央黨部開封民調結果。



由於國民黨在嘉義縣尚未推出人選，先由民進黨蔡易餘與黃榮利捉對廝殺，隨民調日愈接近，雙方陣營氣勢愈高漲，各自陣營支持者、代表性政治人物也紛紛表態。



主打“嘉義隊”、獲嘉義縣長翁章梁、議長張明達系統力挺的蔡易餘13日持續站路口、車隊掃街，並表示為了這次民調已做萬全的準備，最後還是要拜託鄉親幫他守候電話，唯一支持蔡易餘，他已經準備好了，要接力轉型，再“嘉”速度。



黃榮利13日除持續掃街、自錄影片PO臉書拜票，還親上中央黨部瞭解民調中心前置作業，表示自己從政40年，大半輩子都站在風口，不向權勢低頭，雖沒有龐大政治資源，但有團隊和支持者一路陪伴，強調嘉義縣不該被特定派系壟斷，不該再被少數人所掌控，期待民眾能做出選擇，讓他能代表民進黨選嘉義縣長。