彈劾賴清德首場公聽會登場　韓國瑜主持

韓國瑜主持彈劾賴清德首場公聽會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）針對“行政院”日前不副署《財政收支劃分法》修正案，中國國民黨及民眾黨“立法院”黨團去年底提案彈劾賴清德，今天召開第一場全院委員會公聽會，由中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持。專家學者方面，國民黨團推派前“監察委員”仉桂美、前國民黨籍“立委”游毓蘭、律師李岳洋；民進黨團指定律師賴秉詳、黃帝穎及成功大學法律系副教授陳怡凱；民眾黨團則邀請東海法律系退休教授林騰鷂。



而昨日程序委員會討論第4會期第3次全院委員會議程，也確定了彈劾賴清德的議程草案，21日、22日將召開全院委員會，邀被彈劾人賴清德列席進行第一次說明，並由“立委”輪流詢問；若被彈劾人未列席，則由各黨團推派的委員進行發言。



今天的第一場公聽會在“立法院”群賢樓九樓大禮堂召開，由於是“憲政”史上首次進入彈劾民選“總統”程序，“立院”上下都大陣仗進行事前準備。



韓國瑜在主持公聽會時強調，今天是藍白黨團提案彈劾賴清德程序中的首場公聽會，明天還有一場公聽會，都要廣聽各方專家學者的意見。



依照程序，1月21日、1月22日召開全院委員會，邀請賴清德列席說明並接受“立委”詢問，若未列席則自行發言。4月27日則將舉辦聽證會、5月13日、5月14日二次邀請賴清德說明並接受詢問，5月19日進行彈劾投票。