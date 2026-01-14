青鳥感恩餐會誰出錢？王育敏：恐構成賄選

網友發文分享照片稱罷團舉行感恩餐會。（照：@joeji734Threads） 中評社台北1月14日電／2025年綠營大罷免大失敗，近日在社群平台上，有網友分享罷團上周分別在台中和高雄舉辦感恩餐會，不少人看到餐宴等級的排場和菜色，紛紛留言“這錢從哪裡來？”中國國民黨立委王育敏質疑，這些餐會是否為了2026九合一選舉在固樁、布局？有沒有特定的候選人出錢？若有恐怕會構成賄選嫌疑。



這兩天在Threads上，有網友分享罷團感恩餐會的貼文，其中10日舉辦的〈向罷團志工致敬感恩餐會〉邀請函上寫著，“726、823之後，大家都好嗎？雖然罷免失敗了，但台灣社會見證到民間力量的充沛、不屈不撓，以及志工犧牲奉獻的精神與無盡的創意。告別2025年，再度望向未來，重新出發！謹以餐會形式向各位表敬致謝，感謝蒞臨！”



王育敏13日在《大新聞大爆卦》節目質疑，青鳥都標榜他們是自發性的罷團，那餐會是自己出錢嗎？還是說錢是誰出的？記得大罷免大失敗之後，民進黨主席賴清德好像曾經說要辦感恩餐會？那時好像有人阻擋他說萬萬不可，這時候吃什麼飯，大家可能會吃不下去。



王育敏說，沒想到過了一段時間，這個感恩餐會又來了！看到這麼豐富的菜色，到底背後是誰出錢？如果這麼多人來吃一桌一、兩萬的餐，少說也是幾十萬，每個縣市都辦的話，這是一大筆數目！青鳥知道吃這一餐飯，請你吃飯的人是誰嗎？是姓賴嗎？還是誰？