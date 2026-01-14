傳卓榮泰將選台北市長？徐巧芯：他就是棄子

賴清德與卓榮泰（右）。（中評社 資料照） 中評社台北1月14日電／2026台北市長選戰備受矚目，外傳身兼民進黨主席的賴清德原屬意的民進黨“立委”吳思瑤無意出戰，盼“行政院長”卓榮泰親征。對此，中國國民黨“立委”徐巧芯13日指出，賴清德不會承認失敗，如果他覺得卓榮泰不適任，換掉卓的方法就是讓卓參選。



徐巧芯13日在其直播節目表示，在《壯闊台灣聯盟》創辦人吳怡農表態的情形下，賴清德還跑去勸進卓榮泰，是不是表示他覺得卓榮泰做得不好，不想讓他繼續當“行政院長”了？趕走好了？這也是一種方法。因為賴清德愛面子，他覺得如果讓卓榮泰就這樣下台，就是承認賴輸了。



“可是賴清德是不可能承認自己輸的”！徐巧芯強調，賴不可能承認自己錯，他是連大罷免32比0，都要說藍白沒有得到教訓的人。賴當台南市長時，連跟國民黨市議員謝龍介賭民進黨大老吳乃仁有罪無罪、退出政壇，都可以偷偷跑掉。幾百天不進議會遭到彈劾也無所謂。像這樣的人若真的覺得卓榮泰已經不適任，也不好直接要求辭職，顯得自己落敗，所以就是先把對方捧高。



徐巧芯分析，民進黨會將此事包裝成因為卓榮泰做得太好，所以要讓他去選台北市長，作為一名強將對抗國民黨台北市長蔣萬安。其實卓榮泰就是棄子了。徐巧芯質疑賴清德為何一直呼籲在野黨“倒閣”，因為是希望趕快“倒閣”就可以把卓榮泰換掉，幫賴清德解決問題。