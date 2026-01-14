白營挺選台中市　江啟臣：期待與民眾黨合作

江啟臣合體藍委顏寬恒發送馬年春聯。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月14日電（記者 方敬為）今年底台中市長選舉，中國國民黨16日將對表態參選的“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔展開協調，台灣民眾黨中央委員、台中市議員江和樹昨天表態挺江參選。江啟臣今天上午到烏日區發送馬年春聯，對此向中央黨部喊話表示，藍白合作是今年地方選舉勝選的關鍵，期待與民眾黨合作，贏得台中市長選舉。



2026年台中市長選舉，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨仍未確定人選，目前黨內包括江啟臣、楊瓊瓔表態爭取獲提名參選。黨中央將於1月16日邀集雙方協調。



民眾黨籍台中市議員江和樹13日對媒體宣布，今年台中市長選舉，民眾黨不會提名人選，將與國民黨合作，支持藍營選將。對於目前藍營有江啟臣、楊瓊瓔爭取提名，雖然兩位都是一時之選，但民眾黨傾向支持江啟臣，因為江具有國際觀，對台中未來發展有正面助益。



民眾黨台中市黨部主委陳清龍則喊話，藍營盡快確定市長選將，國民黨遲未推人選，將讓民進黨獲利，民眾黨不排除有所動作，徵召適合人選，甚至創黨主席柯文哲也有可能！



江啟臣14日到烏日火車站前市場發送馬年春聯，爭取民眾支持參選市長，藍委顏寬恒、藍營市議員吳瓊華等人陪同。對於民眾黨表態支持其參選市長，江啟臣受訪表示，謝謝支持，他一定會爭取各黨各派的支持，尤其是民眾黨，藍白在“立法院”已許多合作，在地方選舉台中市也是藍白合作的典範，希望能延續合作模式。



江啟臣也向國民黨中央喊話，大家對藍營在台中市長的提名人選都非常關注，尤其民眾黨是國民黨的合作對象，連白營都感到焦急，可以想見非綠支持者都期盼藍營提名一個能夠勝選的人，期待藍白合作，繼續贏得台中市長選舉。