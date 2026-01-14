羅智強：與黃國昌越洋熱線　藍白合作未鬆動

國民黨團書記長羅智強接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月14日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨主席黃國昌近日快閃出訪美國，外界關注藍白合作是否受影響及民眾黨對軍購態度變化。中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強今日受訪表示，雙方溝通管道並未中斷，即便黃國昌人在美國，兩黨團私下仍針對周五議程及預算解套方案保持密切聯繫。他強調，藍白監督制衡濫權賴清德的決心堅定，國民黨樂見黃國昌赴美進行台美溝通，在野聯盟在台灣的議事合作依然緊密，並未出現鬆動。



民眾黨主席黃國昌近期率團訪問美國，展開一系列智庫與政界拜會行程，今日上午返台。由於正值“立法院”預算會期末端的關鍵時刻，加上美方長期關注台灣“國防”預算編列情形，外界對於民眾黨此行是否會調整對軍購案的立場多有揣測，同時也關注在野兩黨在“立法院”的合作默契，是否會因黃國昌此行產生變數。



針對外界對藍白溝通狀況的疑慮，羅智強明確指出，國民黨與民眾黨的互動並未因黃國昌出訪而停擺。他透露，即便黃國昌身處美國，雙方私下一直保持密切聯絡，並未有溝通斷層。兩黨目前的對話重點，除了鎖定本周五“立法院”院會的議事攻防與各項法案提出外，也針對“行政院”遲未提出的“新增計劃預算動支案”，持續交換意見並商討對策。



對於黃國昌此次的美國行，羅智強表達正面態度，表示國民黨樂見在野黨主席出訪，這有助於強化台美雙邊溝通。他重申，在野黨在台灣內部的核心目標一致，就是共同監督並制衡濫權的行政體系；這份決心十分堅定，不論是在台灣的議場攻防或對外的交流，國民黨與民眾黨仍將依循既有的默契攜手合作。