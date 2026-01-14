二度同框江啟臣　顏寬恒避談挺參選台中市長

顏寬恒陪同江啟臣跑行程。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月14日電（記者 方敬為）今年底台中市長選舉，中國國民黨16日將對表態參選的“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔展開協調，雙方近期勤跑基層拚曝光，江啟臣今天上午與台中黑派少主、藍委顏寬恒一同到早市發送馬年春聯，這是繼10日之後兩人再次同框，引發聯想。對於是否代表支持江參選市長，顏寬恒回應，今天主要是向民眾拜年，獻上新年祝福。未正面表態。



2026年台中市長選舉，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨仍未確定人選，目前黨內包括江啟臣、楊瓊瓔表態爭取獲提名參選。黨中央將於16日邀集雙方協調。



江啟臣14日到烏日火車站前市場發送馬年春聯，爭取民眾支持參選市長，藍委顏寬恒、藍營市議員吳瓊華等人陪同。江啟臣表示，他上周起開始展開全市巡迴發春聯活動，要向所有台中市鄉親朋友送上新年祝福，除了發送“立法院”韓國瑜院長的“馬上幸福”春聯，還有他發行的“駿馬啟新程，躍進旗艦城”春聯，預祝大家新春大吉。



由於江啟臣10日到大甲鎮瀾宮發春聯時，顏寬恒也到場陪同，媒體問是否支持江選台中市長？顏寬恒則回應，主要是向市民朋友拜早年，透過發送馬年春聯，大家沾沾喜氣，祝福市民朋友“馬到成功、馬上幸福！”