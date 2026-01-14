彈劾案公聽會　白營學者列賴清德十大惡行

東海大學法律系退休教授林騰鷂。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月14日電(記者 俞敦平)“立法院”全院委員會於14日舉行“對“總統”提出彈劾案”首場公聽會，針對賴清德的“違憲”爭議進行討論。由台灣民眾黨“立法院”黨團推薦的東海大學法律系退休教授林騰鷂在會中強烈抨擊賴清德，並提出“賴清德違憲亂政，應受彈劾的十大惡行”書面報告。林騰鷂直指賴清德以“不貪、不取”作為抗辯理由是“無知、無恥跟無賴”的說法，強調錯誤的政策、不當的人事安插以及濫用公權力亂花納稅錢，其危害程度遠甚於貪污。



“立法院”全院委員會14日舉行“對‘總統’彈劾案”首場公聽會。



林騰鷂首先批評賴清德背叛人民與“憲法”，未遵守就職時依據“憲法”第48條所宣示的“盡忠職務”與“憲改”承諾。他提到賴清德選前曾誓言推動司法改革，要修理“恐龍法官”，如今卻對爭議性的大法官人選讚譽有加。林騰鷂進一步提出賴清德有“四個不依”的“違憲”行為，包括不依法編製預算致使“立委”無法審查、“行政院長”未依“憲法”規定副署“總統”命令以示負責、拒絕接受“立法院”覆議維持的決議，以及長期未依憲召開“行政院會”議。他形容“行政院會”議的停擺導致部會缺乏統合，形成政策上的“堰塞湖”，最終潰堤傷及人民。



針對法律公布程序，林騰鷂批評賴清德在公布法律的文件上加註“聲請‘釋憲’及暫時處分”，認為這是用政治訓令干預“憲法”程序，說這種作為“很丟臉、讓人家感到很羞恥”。他更指控賴清德身兼黨主席，不僅策動對在野黨“立委”的“大罷免”，更夥同“行政院”、“監察院”聲請“釋憲”，推翻民進黨過去主張的“國會”調查權與聽證權。林騰鷂表示，這不僅侵蝕“國會”權力，更讓官員得以在“國會”隨意發言，嚴重侮辱台灣人民。