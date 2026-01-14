賴瑞隆赴台南挺林俊憲　陳亭妃有危機急喊話

民進黨台南長初選民調將在14日晚間舉行，綠委陳亭妃13日發文向市民拜票。(照:陳亭妃臉書) 中評社台北1月14日電／民進黨台南長初選民調將在14日晚間舉行，在高雄市長初選勝出的新系“立委”賴瑞隆13日下午立刻到台南陪同派系的參選人林俊憲掃街。另一參選人陳亭妃回應，台南跟高雄的狀況不一樣，她長期在各媒體和機構的民調都領先，電話民調就是組織動員，她在1月11日完成37區“鐵馬行動前進市府”時所展現的人氣，顯示她長期和人民站在一起，那才是民意的展現，才是最扎實的，她籲請市民要唯一支持陳亭妃。



陳亭妃在臉書發文強調，她與人民的接觸長期以來是永遠在身邊，不是為了選舉才來動員，不是臨時抱佛腳，是扎扎實實一手一手的握，一票一票的拜託，這才是她的底氣，把握最後這一兩天，請支持者在今天在家顧電話，這是最重要的。



陳亭妃13日上午偕同市議員周麗津及競選團隊，前往南區金華市場向市民拜票，下午再轉往北區的中華西路、和緯路口拜票，挺她的議員蔡秋蘭等人也透過簡訊催票，懇請市民用一通電話、一個關鍵答案“唯一支持陳亭妃”為台南寫下歷史新頁。



陳亭妃指出，她的“女力市長・鐵馬精神”行動，踏遍大台南37個行政區，騎乘超過510公里，用一步一腳印的方式傾聽民意、回應市民期待。她會把這一路累積的正能量，帶進台南市政府，將“鐵馬精神”深入地方、用“女力市長”改變台南、“行動政府”解決人民需求，讓台南更好。



陳亭妃強調，關鍵時刻需要關鍵力量，一通電話、一個答案，就能寫下歷史，讓台南在400年來，誕生第一位女性市長，為市民顧家、為台南打拚。