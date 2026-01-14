仉桂美：賴對60%選票視而不見　空前危機

仉桂美。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨及民眾黨“立法院”黨團去年底提案彈劾賴清德，“立法院”今天召開第一場全院委員會公聽會。國民黨推派的專家學者代表、前“監察委員”仉桂美在會中表示，目前已陷入“憲政”史上空前危機，就是在賴清德上任後，讓“憲政”紛爭不斷。



仉桂美說，賴清德衹有40%的選票，卻要對60%的選票完全視而不見，更對“國會”超過半數視而不見，對覆議失敗的案子仍堅持送“憲法”法庭“釋憲”，就是想要用司法來解決本身政治上少數的事實，這是“憲政”動盪不安的關鍵。



依照程序，“立法院”今明兩天召開公聽會，1月21日、1月22日召開全院委員會，邀請賴清德列席說明並接受“立委”詢問，若未列席則自行發言。4月27日則將舉辦聽證會、5月13日、5月14日二次邀請賴清德說明並接受詢問，5月19日進行彈劾投票。



今天公聽會出席的專家學者代表，國民黨推派仉桂美（前“監察委員”）、游毓蘭（前“立委”）、李岳洋（承理法律事務所主持律師）；民進黨推派賴秉詳（元貞聯合法律事務所律師）、黃帝穎（前民進黨不分區“立委”提名人）、陳怡凱（成功大學法律系副教授）；民眾黨推派林騰鷂（東海大學法律系退休教授）。



仉桂美在會中表示，今天出席公聽會非常沉重，因為“憲政”正陷入空前的危機，主要關鍵就是賴清德想用司法解決政治少數的事實。但在事實面上，“憲法”法庭目前做出的“釋憲”判決都是在5人大法官的決議下評議出來，明顯違反“違憲”，但無效的判決不會因為時間經過而變成有效，無效判決自始無效、當然無效，這是大學在教的事，今天如此，如何教導全台學子遵守法制？



仉桂美說，當5人的“憲法”法庭可以做出判決，這5人將來可以作為“中華民國”的皇帝，所有行政上解決不了，在“立法院”少數的意見，都可以透過5人“憲法”法庭來解決，這不是“憲政”災難是什麼？