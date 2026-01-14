綠營代表批彈劾案打假球　應“倒閣”而非彈劾

律師賴秉詳。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月14日電（記者 俞敦平）“立法院”全院委員會於14日舉行“對‘總統’提出彈劾案”首場公聽會，民進黨團推薦的律師賴秉詳與黃帝穎在會中針對在野黨提出的彈劾理由逐一反駁。兩位代表均認為此次彈劾案在“憲政”邏輯與法律程序上存在重大謬誤。“立法院”若不滿應提出不信任案（“倒閣”），而非針對“總統”發動彈劾。



賴秉詳指出，爭議核心在於“行政院長”拒絕副署有“違憲”疑慮的法案，這是行政首長的實質權力，“立法院”若不滿應提出不信任案（“倒閣”），而非針對“總統”發動彈劾。黃帝穎則直指藍白陣營是在“打假球”，明明掌握過半席次可輕易通過“倒閣”門檻，卻捨近求遠選擇門檻不足的三分之二彈劾案，顯見其目的是政治口水而非追究法律責任，且試圖藉由彈劾名義“違憲”要求“總統”至“立法院”備詢。



“立法院”全院委員會14日舉行“對“總統提出彈劾案”首場公聽會。



賴秉詳首先針對彈劾理由中提到的產業問題表示，台積電股價站穩高點，將產業佈局列為彈劾理由顯無必要。他將論述重點放在“副署權”的“憲法”性質，強調副署權並非虛文，而是“行政院長”的實質權力。



賴秉詳分析，在現行“憲法”增修條文架構下，“內閣制”特徵已減弱，“行政院長”的權力源自“總統”而非“立法院”，因此“行政院長”基於對“憲法”的忠誠義務，對於違反“憲法”第70條“立法院”不得為增加支出之提議”的財劃法等案，自然有權透過拒絕副署來制衡立法權。



賴秉詳強調，若“立法院”無法接受“行政院長”的決定，“憲法”增修條文第三條已明定解決途徑為提出“不信任案”，在野黨捨棄正軌不走，卻將矛頭指向“總統”，在邏輯上缺乏正當性。