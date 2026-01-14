藍白推賴清德彈劾案　民進黨團批政治鬧劇

民進黨團幹事長鍾佳濱接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月14日電（記者 張穎齊）中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團聯手推動對賴清德的彈劾案，今日舉行公聽會。民進黨“立法院”黨團批評在野黨將“憲政”操作成政治鬧劇，對在野黨已無任何期待，呼籲應將焦點放回年度總預算與“國防”預算特別條例審查。



“立法院”14、15日舉行彈劾賴清德案公聽會，並預計於21、22日邀請被彈劾人賴清德列席說明。3至5月進行全台22縣市彈劾賴清德說明會，5月19日表決。



民進黨團幹事長鍾佳濱14日於“立法院”受訪指出，這次藍白聯手提出的彈劾案是“憲政”史上首例，但內容毫無法律依據，實質上只是藉此要求賴清德赴“立院”報告，以達到政治對抗目的。他強調，在野黨這次所提出的理由完全沒有依據，他們的真正目的，就是要讓賴清德以“違憲”方式進入“立法院”質詢。



鍾佳濱表示，藍白陣營這樣的行動，不僅浪費“憲政”資源，也延宕“國會”正事。賴清德的責任在於團結“國家”、穩定施政，而此時台灣最需要的是加速推進年度總預算與“國防”特別條例的審議，而不是陷入政治口水與惡鬥。他呼籲藍白兩黨與其繞道挑戰“憲政”禁區，不如回歸本務、理性審查。



民進黨團書記長陳培瑜也表示，藍白聯手推動賴清德彈劾案，顯示根本沒有打算合作處理國政。她指出，“立法院”本會期僅剩13天，程序委員會可運作的時間只剩兩次，但藍白仍堅持舉辦公聽會、拖延總預算審議，她對在野黨已經沒有任何期待。



陳培瑜說，民進黨團與行政部門多次釋出善意，希望回到正軌審預算、審法案，但藍白仍選擇對抗到底。既然如此，就請藍白地方首長與“立委”向全民說清楚，預算延宕、“國防”條例卡關，究竟要誰負責？



她強調，民進黨團的立場一貫明確，彈劾案只是政治表演，無助“國家”治理。在這個國際局勢動盪的時刻，台灣需要的是穩定與合作，而不是在野黨的鬥爭秀。