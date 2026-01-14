黃國昌：向美表達軍購三疑慮　獲正面回應

民眾黨14日召開訪美團記者會，左起民眾黨前國際部主任林子宇、候任委員王安祥、主席黃國昌、黨團主任陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月14日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌11日率團快閃訪美，14日清晨返台上午9點半召開記者會親自說明，民進黨政府的新台幣1.25兆元軍購特別預算，雖美方僅公開部份項目，實際上仍有“相當比例”的軍購預算，與對美採購軍購無關。



黃國昌表示，此次拜會美方部門包含美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部等政府機關，溝通過程十分順利，他也向美方表達三個疑慮，美方也充分瞭解。包括：一、1.25兆軍購特別條例嚴重缺乏資訊透明，“國會”監督形同虛設。二、龐大軍購橫跨8個預算年度，採購項目是否真正符合台灣防衛需求，令台灣民眾高度憂心。三、對美關稅即將簽署底定，恐要求台灣付出更高代價。



台灣民眾黨14日上午召開訪美團記者會，民眾黨主席黃國昌、候任“立委”王安祥、“立法院”黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇出席。



黃國昌也強調，除強化台灣的防衛自主、強化自我防禦能力，也要降低戰爭的風險，兩岸彼此之間善意溝通對話非常重要，中美持續進行溝通對話非常順利，要降低兩岸戰爭風險，除了要能抑制對方任何想要武力攻台的企圖與野心外，能兩岸之間有善意溝通與對話、交流，也非常重要，在政府與政黨層次都是如此。



黃國昌訪美期間馬不停蹄拜會美國國務院、AIT華盛頓總部、貿易代表署等單位，連餐廳、飯店都沒踏入一步。



黃國昌表示，他向美方表達1.25兆軍購缺乏資訊透明等三個疑慮，美方充分理解亦認同軍購特別條例當然需經民主審議程序，“國會”在事前也應獲得清楚且充足之資訊。美方更明確回覆將盡速與民進黨政府溝通特別條例所欲授權採購之項目及內容。