白委劉書彬：賴走向獨裁　籲勿成尹錫悅第二

白委劉書彬。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月14日電（記者 俞敦平）“立法院”全院委員會於14日舉行“對“總統”提出彈劾案”首場公聽會，台灣民眾黨團代表劉書彬在會中批評賴清德違背“憲政”責任。劉書彬指出，“賴政府”在《財政收支劃分法》覆議失敗後，竟拒絕副署與公布法律，實質架空立法權，形同走向行政獨裁。



針對大法官缺額導致的司法癱瘓與“違憲”判決爭議，劉書彬批評賴清德消極不作為，任由“憲政”機關空轉。劉書彬以韓國前總統尹錫悅遭求處死刑為例，警告賴清德勿重蹈覆轍，強調即便彈劾門檻高，仍須將此“違憲”亂政的行為留存歷史紀錄。



“立法院”今天召開全院委員會公聽會。



劉書彬首先分析賴清德的執政困境與心態，他指出賴清德以四成得票率當選，且民進黨在“國會”未過半，屬於典型的“雙少數”。然而，賴清德未反省民意基礎不足，反而沿用過去擔任台南市長時期的作風，拒絕與在野黨溝通對話。



劉書彬批評，“賴政府”選擇將在野黨妖魔化，動員行政體系與輿論對抗“立法院”，甚至推動大規模罷免行動試圖分裂社會。並列舉去年的罷免結果與覆議案屢次失敗為例，認為“32比0”的結果顯示多數民眾已透過選票打臉“賴政府”，但賴清德口頭承諾檢討，實則“江山易改，本性難移”，持續維持朝野對抗的局面。



針對彈劾案的核心，劉書彬聚焦於“賴政府”拒絕公布“立法院”三讀通過的《財政收支劃分法》。劉書彬強調，依據“憲法”設計，“行政院”在覆議失敗後應立即接受“立法院”決議，賴清德並負有公布法律的義務。“行政院長”副署（Countersign）的精神在於承擔政治責任，這是十八世紀以來民主政治的核心。