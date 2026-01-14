賴清德彈劾公聽會　韓國瑜遭無妄之災

韓國瑜。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月14日電（記者 俞敦平）“立法院”14日舉行“總統”彈劾案公聽會，民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱與書記長陳培瑜輪番砲轟，指控藍白陣營提案邏輯自相矛盾，且門檻不足根本無法通過，純屬“政治鬧劇”。陳培瑜痛批在野黨延宕總預算卻忙於作秀，發言超時被中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜制止時，竟當場要求“尊重發言”，並在發言時當面指責身為國民黨籍的院長韓國瑜帶頭“當家鬧事”。



“立法院”全院委員會14日舉行“對‘總統’提出彈劾案”首場公聽會。



鍾佳濱在發言中直指彈劾案存在“三大誤謬”。他分析，彈劾需全體“立委”三分之二同意才能送“憲法”法庭，國眾兩黨席次不足，提案是“一廂情願”；其次，賴清德依“憲法”程序處理覆議案並無違法，指控“於法無據”；最荒謬的是，藍白一方面修法癱瘓並譴責“憲法”法庭，另一方面又要將彈劾案送交該庭審理，根本是“自相矛盾”。他強調，這種連門檻都達不到且邏輯不通的提案，實則不值一提。



陳培瑜則將矛頭對準政治動機，定調此案為“荒謬的鬧劇”。她批評藍白陣營在“國會”擴權法案“違憲”後，為了羞辱賴清德才硬推彈劾，把“立院”時間變成了“垃圾時間”。她強烈不滿在野黨卡住攸關民生的總預算與防災經費，寧願花四天開全院委員會作秀，也不願實質審查預算，甚至還要提出自己的法案版本來卡“行政院”，完全是置人民生死於不顧。



會議尾聲出現一段插曲，陳培瑜因發言超時，主席韓國瑜依例開口說“好，謝謝”試圖結束其談話。未料陳培瑜堅持不退，當場對著韓國瑜喊話：“主席請尊重我最後一個發言，謝謝。”韓國瑜隨即回應“好”並任由她繼續講。陳培瑜把握這最後的時間，表示“立法院”當家作主的是你國民黨，連院長都是國民黨的提名人選，所以真正當家鬧事、搞得全台人民雞飛狗跳的，也就是你們藍白政黨。