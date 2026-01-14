黃國昌：訪美行程去年8月便開始規劃

民眾黨主席黃國昌。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月14日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨14日在黨中央舉行記者會，說明民眾黨訪美團行程。黨主席黃國昌表示，訪美行程從去年8月便開始規劃，但因事務繁忙無法成行。民眾黨前國際部主任林子宇表示，從去年就已經有要出訪安排的規劃，因為諸多因素其實是我們主動延期。



美國在台協會去年8月在臉書曝光，美國在台協會處長谷立言與黃國昌見面，討論美國與台灣在經濟、防衛及全社會韌性等議題上的合作。



民眾黨14日在黨中央舉行“台灣民眾黨訪美團記者會”，黃國昌、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、民眾黨候任“立委”王安祥、民眾黨前國際部主任林子宇共同出席記者會。



黃國昌說，訪美行程從去年8月便開始規劃，本來在9月上旬要去，但因事務繁忙無法成行。到12月17日，美國國務院公布5項會放在特別條例中的軍售案後。他馬上請林子宇和美方聯繫，針對這件事情希望能得到更多資訊，而且能夠有當面溝通的機會。AIT得到資訊後，非常熱心開始進行聯絡、安排。特別感謝美方人員在聖誕、元旦假期間仍不斷協助，使所有會議能夠在一天的行程內安排妥當。



林子宇說，從去年就已經有要出訪安排的規劃，因為諸多因素其實是“我方”主動延期。在當時每當她和各外國駐台代表處進行交涉的時候，主席何時出訪一直都是會聊到的話題。感謝美方在極短的時間安排。原本考量的12日、19日出訪安排與彈劾賴清德有重疊。也因為在台灣有重大事項待處理，也希望美方能集中安排所有會議在同一天。