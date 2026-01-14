訪美團見哪些官員？林子宇：符合黃國昌層級

民眾黨前國際部主任林子宇。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月14日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨14日在黨中央舉行“台灣民眾黨訪美團記者會”，被媒體問到此次訪美的會面層級為何？台灣民眾黨主席黃國昌表示，基於雙方的信任、默契，不方便透露。民眾黨前國際部主任林子宇表示，我們見到的人絕對是符合黃國昌拜會的層級。



黃國昌11日下午率團搭機訪美，聚焦軍購預算與關稅議題，與美國政府部門進行面對面會談。訪美團成員除黃國昌外，還有民眾黨不分區候任“立委”王安祥、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇。



民眾黨14日在黨中央舉行“台灣民眾黨訪美團記者會”，黃國昌、陳智菡、王安祥、林子宇共同出席記者會。



黃國昌表示，此次拜會美方部門包含美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部等政府機關，溝通過程十分順利。



黃國昌說，民眾黨社群媒體公開的照片，都是美方點頭同意公開的照片。還有其他基於信任沒有他們的點頭沒有辦法公布。具體拜會的人是誰，非常抱歉，真的不能說。因為已經答應人家了。



隨同訪美的林子宇表示，因為談到層級，會導致會見何人非常明顯，但是她可以跟各位媒體朋友保證，我們面見到的絕對是符合黃國昌拜會的層級，另外也全部都是該部會對台事務的負責小組中的主要成員。