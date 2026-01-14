訪美歸來　黃國昌：反對軍購條例決心更強烈

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月14日電（記者 鄭羿菲）“立法院”程序委員會昨天七度擋下“賴政府”提出的新台幣1.25兆元軍購特別預算，台灣民眾黨主席黃國昌快閃訪美後態度有否改變？黃國昌14日四度強調，反對目前“賴政府”提出軍購特別條例！從美國回來後，反對的決心衹有更強烈，沒有軟化！民眾黨也將於下周提出自己的條例。



黃國昌也批評，賴清德根本沒有想要解決問題，只想要製造問題。拿2張紙、7個條文，資訊一片黑暗，給“立法院”就說要1.25兆元，不用找在野黨討論？要“立法院”趕快審，不審就全部都是中共同路人。哪個要做實事、要解決問題的“總統”是這樣幹的？他強調，這種態度不僅是台灣人看不下去，很多其他人也看不下去，他話就講到這裡。



台灣民眾黨14日召開訪美團記者會，民眾黨主席黃國昌、候任“立委”王安祥、“立法院”黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇出席。



黃國昌表示，台灣有強化“國防”的必要，但是錢要花在刀口上，不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨待下周“國防部”來“立法院”秘密報告後，將會提出民眾黨版本的軍購特別條例，此次訪美他也向在華府所面見最高層級的人清楚表明，且也會針對不同情境要怎麼處理說明。至於什麼叫針對不同的情境要如何處理，大家再等2個禮拜，事情會越來越明朗，



黃國昌說，哪些符合台灣的“國防”需要？要多少錢？民眾黨的版本清清楚楚，沒有任何上下其手打模糊仗的空間，“行政院”的那個版本，他反對的立場沒有改變。