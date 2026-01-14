彈劾賴清德公聽會　學者被綠委罵到高血壓

林騰鷂（右二）準備離開，綠委莊瑞雄（左二）向其握手致歉。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨及台灣民眾黨“立法院”黨團去年底提案彈劾賴清德，“立法院”今天召開第一場全院委員會公聽會。在專家學者綜合回覆階段中，民眾黨推派的東海大學法律系退休教授林騰鷂痛罵民進黨“立委”是法律的呆頭鵝，現在總預算延宕，就是執政的賴清德和民進黨編列的預算完全違法，新台幣1.25兆的追加軍費更是衹有兩張A4紙。



林騰鷂說，賴清德跟你們這些“立委”，有沒有對得起自己的良心？你們如何欺壓台灣人民，浪費人民的血汗納稅錢，你們不會感到羞愧嗎？



這一番話引來現場民進黨“立委”莊瑞雄的不滿，還沒待林騰鷂說完，就自己開了麥克風反罵林“亂講”，“主權”當然在民了，但“主權”不在藍白，請你搞清楚啊！請你來不是愛罵誰就罵誰啊！搞錯了吧！



讓現場原本各說各話的公聽會，瞬間充滿了火藥味，負責主持的“立法院長”韓國瑜趕緊起身，要莊瑞雄尊重發言，並強調現場的溫度有點升高了，“大家可以喝個咖啡降溫一下”，並要林騰鷂用完剩下的發言時間。



林騰鷂一度因為高血壓不適離開座位，韓國瑜也連忙關心身體狀況。事後莊瑞雄也上前向林騰鷂表達歉意，強調是自己沒禮貌，林也笑笑地說，“立委”本該監督行政權，不該放任執政黨亂搞。