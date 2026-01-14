綠代表綜合答覆　再焦聚“倒閣”權議題嗆藍白

律師黃帝穎。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月14日電(記者 俞敦平)“立法院”全院委員會今日進行“總統”彈劾案審查，會議尾聲的專家學者綜合答覆階段，民進黨團推薦的律師賴秉詳與黃帝穎針對在野黨論述進行總結反擊。賴秉詳拆解在野黨邏輯矛盾，指出藍白陣營一方面視賴清德為實權領袖進行究責，另一方面卻引用針對“虛位“元首”的副署理論，顯見副署爭議純屬“假命題”。黃帝穎則針對在野黨宣稱的“六成民意”回擊，質疑藍白捨棄只需過半門檻的“倒閣”權，轉而操作門檻極高的彈劾案，根本是“打假球”，目的是掩飾不敢面對“立法院”解散、重新改選的心虛。



“立法院”全院委員會14日舉行“對‘總統’提出彈劾案”首場公聽會。



賴秉詳指出，與會學者提及副署制度源自“內閣制”，是用來對抗“虛位“元首”，但在野黨對賴清德的諸多指控，恰恰證明他們認定賴清德具有實質權力，而非虛位。賴秉詳表示，既認為賴清德有實權，卻又要套用對抗虛位“元首”的副署概念，邏輯完全無法自洽。他也駁斥部分學者認為“覆議失敗“行政院”就只能接受”的說法，援引2024年憲判字第9號判決，強調“行政院”在覆議後仍有權聲請“釋憲”。他總結，既然關鍵在於“總統”與“行政院長”對《財劃法》的態度，所謂“副署”爭議根本是一個被製造出來的虛假命題。



黃帝穎回應藍白委員關於“藍白擁有六成民意”的說法，他嗆聲說若真有強大民意基礎，大可直接提出不信任案（“倒閣”），讓民意在隨後的“立法院”改選中檢驗，而非捨近求遠。黃帝穎分析，彈劾案需經“立法院”與“憲法”法庭雙重三分之二的高門檻，在藍白否定“憲法”法庭正當性且席次不足的情況下，法律上絕無通過可能。他批評，在野黨明知不可為而為之，將“憲法”問題上升到不可能執行的彈劾層次，純粹是為了轉移不敢“倒閣”、害怕面對真實民意檢驗的政治操作，這就是標準的“打假球”。