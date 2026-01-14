黃國昌曝台美關稅談判已談妥　另有其他條件

民眾黨14日召開訪美團記者會，左起候任“立委”王安祥、黨主席黃國昌與黨團主任陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月14日電（記者 鄭羿菲）美國《紐約時報》近日報導，美台將達成對等關稅協議，稅率從20%降到15%，台積電將擴大投資在美增設5個廠。訪美返台的台灣民眾黨主席黃國昌14日表示，台美關稅條件都已談妥，在未來數周，高機率就會進行正式公布與簽署。他也說，除對美承諾擴大投資外，還有“其他條件”。



黃國昌說，我們也是蠻驚訝的，身為台灣的“國會議員”，竟然是到美國貿易代表署才知道談判內容。接下來的重頭戲是“國會”審議，除了對美承諾投資外，“還有其他的條件”，“立法院”必須面臨非常重要，且嚴肅的挑戰。



媒體追問，能否說明相關條件為何？黃國昌笑說，這種事情應要由行政部門宣佈，怎麼會由他宣布？



外媒《紐約時報》昨天引述3名知情者報導，美國政府即將與台灣達成貿易協議，台灣的“對等關稅”將從現行的20%降至15%，與日本、韓國稅率相同，台積電則承諾在亞利桑那州新建至少五座晶圓廠。



自2020年來，台積電在亞利桑那州已建成1座廠，第二座廠正興建中，台積電之前承諾未來幾年再建4座廠，而根據該協議，台積電同意至少再新建5座廠。

