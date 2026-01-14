台南也要被新系攻下？王世堅稱陳亭妃會突圍

綠委陳亭妃14日車掃找綠委王世堅助陣，高喊口號帶動氣勢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南1月14日電（記者 蔣繼平）民進黨台南長初選民調14日晚間舉行，由於高雄市長初選由新潮流綠委賴瑞隆勝出，外界關注台南是否再被新潮流拿下。英系綠委王世堅14日受訪表示，高雄有結果很好，綠委陳亭妃面對大軍壓境、派系圍攻，泰山崩於前面不改色，相信會通過考驗邁向勝利。



媒體追問怎看陳亭妃一人對抗超多派系？王世堅表示，他不好意思講派系名稱，因為今天是要快樂迎接勝利，該派系名稱在台南鄉親、全台民眾眼裡看得很清楚，陳亭妃與他絕不口出惡言，這是為人處事最重要的修為，陳亭妃27年來一向如此。



民進黨台南市長初選提名由綠委陳亭妃對決賴系綠委林俊憲。國民黨則徵召藍委謝龍介參選台南市長。新系綠委賴瑞隆在高雄市長初選勝出後，全力為林俊憲輔選，陪同掃街，力拚高雄、台南初選都由新系出線。



陳亭妃14日預計在台南市區、永康進行車隊掃街，王世堅全程陪同。王世堅中午前抵達出發點台南東嶽殿，受訪後與陳亭妃到廟裡參香後隨即展開車掃。



針對來台南助陣，王世堅表示，他一直認為陳亭妃勝率最大，陳亭妃27年來在台南市服務、問政表現深受台南市民肯定愛戴，這次來陪20年的好朋友。他讚陳亭妃神情堅毅、強韌、勇敢，從從容容問政，遊刃有餘服務，台南鄉親看了都很感動。