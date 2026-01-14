中評關注：拚藍營提名江啟臣秀肌肉累積籌碼

江啟臣拚台中市長提名，展現與地方派系、農漁會系統的關係。（中評社 資料照） 中評社台中1月15日電（記者 方敬為）今年底台中市長選舉，中國國民黨16日將對表態參選的“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔展開協調，雙方近期勤跑基層拚曝光，江啟臣在協調倒數衝刺期，先與“立法院長”韓國瑜合體跑行程，又二度與台中黑派少主、藍委顏寬恒同框，並展現與農會系統的關係，同時又獲得台灣民眾黨表態力挺，大秀肌肉，累積協調籌的碼意味濃厚。



2026年台中市長選舉，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨仍未確定人選，目前黨內包括江啟臣、楊瓊瓔表態爭取獲提名參選。黨中央將於16日中午邀集雙方協調。



據了解，為了避免台中藍營內耗，縮短黨內競爭的修復期，國民黨中央傾向協調後順利徵召提名，非必要不舉行黨內初選。因此江、楊陣營積極在全市各地露面，展現各自優勢，設法創造提名立基。



其中，江啟臣身為“立法院副院長”，在知名度上略勝一籌，江也善用職位優勢，在協調倒數的衝刺階段，1月10日先是與“立法院長”韓國瑜合體發送馬年春聯，地點並選在台中黑派根據地、大甲鎮瀾宮，黑派大老鎮瀾宮董事長顏清標與兒子顏寬恒親自接待，江啟臣本身為台中紅派要角，營造紅黑派系合作的氛圍。



顏寬恒14日並第二度與江啟臣一同跑行程，選在黑派影響力強的烏日區爭取選民支持，烏日區農會代表也出面相挺，江藉此展現其在台中地方派系及農會系統的實力。畢竟市長選舉，地方派系與農漁會系統的支持相當關鍵。



此外，在協調日前夕，台灣民眾黨中央委員、台中市議員江和樹公開表態支持江啟臣參選台中市長，對外釋出“江有能力促成藍白合作”的訊號。加上民眾黨台中市黨部主委、豐原區市議員陳清龍先前曾表態稱，江啟臣若角逐台中市長當選，其“立委”缺額補選他“不會缺席”，跡象顯示，白營的支持意向明確，對江必然是一大助力。不過，楊瓊瓔陣營似乎對參選市長也有所堅持，考驗國民黨中央的協調能力。