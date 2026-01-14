高少凡：特朗普涉外動作為G2格局做準備

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月15日電（記者 方敬為）美國涉外動作屢掀波瀾，東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，從逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），到干預伊朗政權，以及揚言收納格陵蘭島，顯示出美國總統特朗普強化西半球戰略穩定的方針，一切都是在為中美G2格局博弈做準備。



高少凡指出，特朗普正在重返孤立主義以及美國霸權主義，不顧外界眼光，一口氣退出66個國際組織與協定，美國正在國際間形塑“叢林法則”與“實力原則”，特朗普透過拳頭說話，以鞏固美國霸權地位為核心目標，延緩美國衰退的事實。美國的舉措將導致國際社會乃至於傳統的西方體系生變，對中國大陸而言，是搶佔國際影響力的契機。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。



對於美國近期對委內瑞拉、伊朗乃至於格陵蘭的舉措，高少凡表示，美國正在設法鞏固其霸權，好因應接下來的中美G2格局，最大的目標就是要維繫其領銜地位，準備與中國展開博弈。



談到特朗普對伊朗政權的干預，高少凡說，特朗普此舉意在重建美國在中東區域的威懾力，美國試圖通過孤立伊朗本體，使其失去區域投射能力，進而無法再對以色列或波斯灣盟友構成實質威脅。這種強硬姿態同時向北京與莫斯科傳遞了明確訊號，即美國已摒棄過去的綏靖政策，準備隨時動用壓倒性武力來捍衛其霸權地位。



他表示，對美國而言，這種戰略干預背後隱藏著更深層的地緣政治利益，即為真正的“重返亞洲”戰略掃除後患。一個擁有核武且具侵略性的伊朗，將迫使美國軍事資源無限期滯留中東，而透過操作反美政權垮台，就能一勞永逸的解除伊朗武裝，美國就可以將戰略重心無後顧之憂的轉移至印太地區以應對中國的挑戰，同時給盟友以色列的安全一個交代。

