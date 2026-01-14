台南初選最後衝刺　陳亭妃、林俊憲拼車掃

民進黨台南長初選民調14日晚間舉行，候選人綠委陳亭妃上午找綠委王世堅助陣車掃。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南1月14日電（記者 蔣繼平）民進黨台南長初選民調14日晚間舉行，綠委陳亭妃與賴系綠委林俊憲捉對廝殺激烈，氣氛很對立。雙方最後衝刺都安排車掃並呼籲支持者顧電話，陳亭妃找綠委王世堅助陣，林俊憲合體剛通過高雄初選的綠委賴瑞隆。外界也關注台南初選“憲妃大戰”最後鹿死誰手。



民進黨台南市長初選提名由綠委陳亭妃對決賴系綠委林俊憲。國民黨則徵召藍委謝龍介參選台南市長。



陳亭妃14日預計在台南市區、永康進行車隊掃街，並再度找來綠委王世堅站台，王世堅在政壇有“扶龍王”之稱，日前在陳亭妃造勢站台時曾喊出“我信賴、不信邪”力挺，這次再來陪20多年的好友陳亭妃“邁向勝利”。



陳亭妃強調，今天車隊掃街選在東嶽殿出發，是因為自己在這裡出生長大，這段時間人民給她的力量很大，不管是鐵馬行還是造勢活動，都深刻感受到民眾的支持，會以“女兒顧家”的心情來努力，人民期待女市長用柔情、韌性創造未來。



林俊憲14日安排車隊掃街，剛通過民進黨高雄市長初選的綠委賴瑞隆到場助陣車掃，雙方上午還互贈幸運物，賴瑞隆送“黃色小鴨”給林俊憲，祝福穩健地划向勝利的終點，林俊憲回贈“三隻小豬計劃”的小豬撲滿，象徵凝聚基層力量。



林俊憲強調，自己已成功團結“台南隊”，包括3位綠委、20多位市議員皆公開表態力挺，展現民進黨在台南的高度團結，團結的民進黨一定會奮戰到最後一刻，全力贏得初選勝利。呼籲支持者晚上六點幫忙顧電話，一通電話就有可能決定勝負。