藍大咖出面仍喬不定　新竹縣長協調無共識

國民黨副主席兼秘書長李乾龍14日到新竹縣黨部主持2026新竹縣長初選第二次協調會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月14日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，年底改選，國民黨有黨籍新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩2人積極爭取黨提名，14日在國民黨新竹縣黨部召開第二次協調會議未達共識，最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選。



民進黨2026新竹縣長候選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



國民黨繼去年12月30日舉行2026新竹縣長候選人第一次協調會議後，14日再次進行第二次協調會議，包括國民黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、國民黨籍新竹縣長楊文科、國民黨新竹市議會議長張鎮榮、國民黨籍前新竹縣長邱鏡淳、國民黨籍“立法委員”徐欣瑩、國民黨籍新竹縣副縣長暨新竹縣黨部主委陳見賢等人都到場出席。



楊文科在會後受訪時表示，這次協商會議，徐欣瑩提出全民調的建議，陳見賢則採取開放的態度，經過大家充分討論過後，為了國民黨一定要勝選，最後決定依照國民黨公職人員初選提名辦法，採取民調70%、黨員投票30%的方式，來選出下一屆國民黨新竹縣長候選人，時程則由黨中央依照黨的規定去辦理。