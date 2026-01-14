綠委王定宇排19日機密會議　軍方報告軍購案

綠委王定宇接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月14日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌甫結束訪美14日返台，“立法院”“外交及國防委員會”召委、民進黨籍“立委”王定宇動作迅速，隨即排定19日進行“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”機密專案報告，邀請台“國防部長”顧立雄列席報告與備詢，“國防”特別條例的立法審查進入關鍵階段。



根據王定宇14日簽發的《第十一屆第四會期“外交及國防委員會”議程排定》，“外交及國防委員會”自1月18日至24日舉行，首場重頭戲即為19日的軍購特別條例專案報告，主題聚焦於“強化防衛韌性”與“不對稱戰力採購”，全程列為“機密”會議。21日與22日則預定召開全院委員會。



王定宇14日赴民進黨中執會前受訪表示，軍購特別條例總額新台幣1.25兆元、為期8年，目的在於建立台灣自製、自主、不對稱防衛體系，包括感知與指管系統、反無人機與反無人船戰力、以及“國防”工業在地化等項目，不是單純的對美軍購，而是全面性的防衛韌性建構。



他也透露，“國防部長”顧立雄與“副部長”已於上周與他溝通，確定19日進行機密簡報，並強調這是早已排定的行程，不是臨時起意，更不是誰夢到的。



針對中國國民黨、民眾黨團擋軍購條例未付委審查，王定宇批評，不讓審、不讓討論，就是在拖延台灣防衛建設，呼籲藍白別用政治算計綁架“國安”。特別條例的執行涉及多國技術移轉與合作內容，須尊重“盟邦”立場，但“國會”將依法行使監督權，確保每一筆預算透明、負責，兼顧“國安”與民意。



王定宇說明，“國防”預算大致分為“軍購、作業維持、人員費”三大類，而特別條例所規劃的1.25兆元預算，8年分期，每年約1500億元，美國總統特朗普核准的3千多億僅占其中約2年額度，怎麼能說整個“國防”預算都只是買美國武器？他強調，條例內容包括建立不對稱戰力、台灣本地軍需生產、自給自足的“國防”工業鏈，以及感知、指管、反無人機系統等多項關鍵計劃，這才是全面性的“國防”建構。



媒體問，對於黃國昌“掌握內情”一事？王定宇笑說“他是夢到的嗎？我們早就排好了。”批評在野黨“別用外行的批評誤導輿論”，應儘快讓特別條例付委審查，才能真正提升台灣防衛韌性。