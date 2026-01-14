賴瑞隆險勝　樊啓明：民進黨裂痕比想像更深

樊啓明13日指出，民進黨初選結果仍讓綠營在2026年縣市長選舉中，浮現不小隱憂。（樊啓明老兵臉書） 中評社台北1月14日電／民進黨高雄市長初選結果出爐，新潮流系的賴瑞隆民調平均成績為55.99%，和第二名邱議瑩的55.38%，差距不到一個百分點，賴將取得2026年高雄市長選舉參選資格。不過，雖然高雄長期由民進黨執政，市長陳其邁施政滿意度也維持高檔，資深媒體人樊啓明13日指出，這場初選結果仍讓民進黨後續選情浮現不小隱憂。



樊啓明13日在臉書發文表示，賴瑞隆雖然仇恨值不高，但也沒什麼人設紅利，候選人如果本身魅力不夠，很需要靠其他人拉抬。看看初選期間邱議瑩身旁站的是黨內天王級的蘇貞昌、陳其邁這些人，但賴瑞隆背後看來看去就只有賴清德。面對2026可能的逆風局，不知道是加分還是扣分？



樊啓明分析，選戰期間陳其邁及高雄市府，被認為明顯支持邱議瑩，希望讓好不容易建立起來的“邁團隊”延續下去。但如今將回歸菊系，現在還手握行政資源的陳其邁人馬，接下來願意為賴瑞隆賣命到什麼程度，這是個問號。



樊啓明認為，賴瑞隆出線對民進黨2026還是有好消息，因為對選情也有關鍵影響力的林岱樺而言，只要不是邱議瑩，其他人都可以。以往民進黨在南臺灣，初選過後頭過身就過。但賴瑞隆這一仗贏得不輕鬆更不漂亮，整合的裂痕比想像中更深。