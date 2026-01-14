【
美媒報導賴清德爭取過境美國 府：臆測
http://www.CRNTT.com
2026-01-14 15:27:40
賴清德。（中評社 資料照）
中評社台北1月14日電／美國《華爾街日報》13日報導，引述知情人士說法指出，賴清德已表達有意出席洪都拉斯新總統阿斯夫拉1月27日的就職典禮，北京密切關注特朗普政府是否會允許賴清德過境美國。
對此一說法，府方發言人郭雅慧今日回應表示，相關報導純屬臆測，出訪若有確定行程將適時公開說明。
