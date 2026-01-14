新竹藍主委爭縣長提名　徐欣瑩轟球員兼裁判

藍委徐欣瑩批評國民黨新竹縣黨部主委陳見賢球員兼裁判。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月14日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，年底選舉，國民黨內有黨籍新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩2人積極爭取黨提名，14日在國民黨新竹縣黨部召開第二次協調會議，但雙方並未達成共識，最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選。



徐欣瑩會後批陳見賢長期擔任國民黨新竹縣黨部主委，球員兼裁判，讓她覺得很不公平。



國民黨繼去年12月30日舉行2026新竹縣長候選人第一次協調會議後，14日再次進行第二次協調會議，包括國民黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、國民黨籍新竹縣長楊文科、國民黨新竹市議會議長張鎮榮、國民黨籍前新竹縣長邱鏡淳、國民黨籍“立法委員”徐欣瑩、國民黨籍新竹縣副縣長暨新竹縣黨部主委陳見賢等人都到場出席，最後決定依照“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”，採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選。



徐欣瑩在會後受訪時表示，陳見賢長期擔任國民黨新竹縣黨部主委，現在新竹縣所有的組織動員都掌握在他手裡，球員兼裁判，這部分在這次協調會議中她也有提到，但黨的辦法就是初選辦法開始實施才算初選，即便是前面這段時間很多的造勢與選舉活動，都不算是初選，面對這樣的情況，她當然覺得很不公平。



徐欣瑩強調，若最後黨中央決定採取民調70%、黨員投票30%的方式來決定人選，但陳見賢在新竹縣黨部主委的位置上已經長期布局與布建，甚至有黨員接到黨部祝賀生日電話時，就同時為陳見賢拜票。這樣公平嗎？她相信大家自有公論。



媒體詢問，是否會有第三次協調會議？

