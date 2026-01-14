民進黨批黃國昌　反對軍購包裝成美方接受

民進黨發言人吳崢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月14日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席黃國昌赴美了解軍購預算，14日在返台記者會上質疑新台幣1.25兆元軍購特別預算內容，非全部是向美國軍購。民進黨發言人吳崢回應，黃國昌宣稱特別預算中有相當比例與對美軍購無關，此說法意圖混淆視聽、誤導民眾，既不誠實，也不負責任，將反對“國防”預算的立場包裝成美方接受或授意。



黃國昌今日上午在民眾黨中央說明，外界的疑惑是1.25兆到底要買什麼？美國國務院去年底公開合計約3000億的5項軍購項目，他向美方表達，台灣是“民主國家”，無法接受審議前不清楚內容，美方對此表示理解。​1.25兆元中，並非全部是美國的軍購，“有相當高比例不是”，呼籲“立法院”“國防外交委員會”透過秘密會議的方式，詳細報告特別條例所涵蓋的範圍與項目。現在可能只有賴清德跟軍火商掮客知道。



吳崢今於民進黨中央駁斥，整體“國防”特別條例是在與美方就台灣當前“國防”強化需求進行通盤研析後所規劃，每一項目都關鍵、缺一不可，核心目的在於全面強化台灣的“國防”能力與整體韌性。



吳崢指出，特別預算除可強化戰力整建外，也將為台灣產業帶來明顯效益。無論是軍購、商購或委製案，均會帶動台灣相關製造與營建工程。依據“國家”公共建設投資就業效果模型推估，整體計劃可創造超過9萬個工作機會，產業附加價值預期超過新台幣4千億元。



針對黃國昌聲稱民眾黨是透過美國國務院聲明，才得知約3千億元軍購項目的說法，吳崢反駁，“國防部”早在去年11月底即已對外簡報，清楚說明特別預算籌購項目，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道與反裝甲飛彈、無人載具及反制系統、作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統，以及台美共同研發與採購裝備，並提出打造“空中重層攔截網”等七大目標。



對於黃國昌質疑軍售細目尚未通知，卻已有軍火商準備來台爭取預算，吳崢指出，“行政院”已於11月27日通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》草案，並送交“立法院”審議，但國民黨與民眾黨已六度阻擋相關程序，至今連條例都不願交付委員會審查，更遑論討論軍售細節。



吳崢重申，台美在“國防”議題上合作密切，對台灣安全與台海和平具有高度共識，黃國昌如卻今將反對“國防”預算的立場包裝成美方接受或授意，並非誠實態度。此外，美國在台協會處長谷立言也已公開表示，賴清德提出“國防”特別預算，是透過嚇阻提升和平的重要一步，有助縮小兩岸軍力落差，並期待台灣各政黨團結支持。最後，吳崢呼籲藍白理性面對台灣“國防”需求，支持特別預算進入實質審查，勿為政治操作犧牲“國家安全”。