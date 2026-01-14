副主委林益諄飆罵懷孕黨工　鄭麗文開鍘

國民黨文傳會副主委林益諄。（照：林益諄臉書） 中評社台北1月14日電／中國國民黨主席鄭麗文就任後，任命前基隆市議長宋瑋莉的兒子林益諄擔任文傳會副主委，林卻在去年11月與某電視台記者爆發肢體衝突，上周五又在辦公室拍桌飆罵，讓懷有身孕的女員工驚慌落淚，引發。國民黨證實，已讓林益諄卸下職務，目前該職位已由資深媒體人尹乃菁接任。



去年11月30日國民黨舉辦高雄黨慶期間，林益諄因手持自拍棒衝到前排，阻擋到現場電視台攝影記者的鏡頭，被攝影記者發聲警告後，林益諄更上前和記者發生扭打，事發後被告狀到國民黨中央。



黨內人士透露，林益諄上周將幾名新媒體部成員叫到辦公室，其找來的新媒體部主任王安國雖不在場，但用手機擴音一起參與討論，林益諄要求幾名新媒體部成員成立網軍帳號，但成員不願意配合，讓林益諄當場發飆，在辦公室內痛罵半小時，甚至帶有髒話，讓一名懷有身孕的女同仁驚恐落淚，傳訊息給外頭的其他黨工求助，緊急通報主席辦公室，鄭麗文才緊急介入，要求林益諄不必進辦公室了。



國民黨發言人江怡臻表示，針對與媒體的衝突事件，黨中央已明確要求注意工作份際。關於黨內戰力整合部分，將強化內部溝通，透過合理調整確保團隊順利運作。江怡臻指出，主席知道內部衝突後立刻請副主委離開，也會讓副主委卸下職務。