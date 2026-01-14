鄭麗文憂賴複製尹錫悅路線　讓兩岸兵兇戰危

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）韓國特別檢察組13日向法院請求，對宣布緊急戒嚴涉嫌“內亂首謀罪”而遭羈押起訴的前總統尹錫悅求處死刑。中國國民黨主席鄭麗文今天在中常會上表示，當時尹錫悅發動戒嚴的理由，就是在野黨在國會屢屢擋下預算、癱瘓政府，高度相似的狀況在台灣也正發生，且尹錫悅還教唆軍方挑釁朝鮮意圖製造衝突，她擔憂賴清德民調若長期低迷，會不會也鋌而走險，複製尹錫悅的路線，製造兩岸兵兇戰危，無限上綱“國安”，沒收言論自由？



鄭麗文強調，看到韓國這樣觸目驚心的前例，國民黨身為“國會”最大在野黨，我們有責任守護台海和平，與台灣民主政治與法治自由。



國民黨今天下午召開中常會，鄭麗文在會中發表談話時提及尹錫悅遭求處死刑一事，強調尹當時宣布戒嚴的理由，和台灣目前的政治氛圍高度相似。



鄭麗文提到，尹錫悅當時指控在野黨下預算、癱瘓政府，她說到此事時，還拍了拍坐在他旁邊的“立法院”黨團總召傅崐萁說，“傅總召，有沒有感覺非常熟悉，有沒有感覺非常得像？更像的在後面”，不只是因為“國會”屢屢擋下政府總預算，而且韓國在野黨是親朝鮮勢力，破壞韓國的自由民主，同時是反國家勢力，因此尹錫悅宣布戒嚴，這跟台灣幾乎如出一轍。



鄭麗文指出，賴清德上任以來，民進黨一天到晚說在野黨杯葛“中央政府”，然後給在野黨扣紅帽，就跟尹錫悅指控在野黨是親朝鮮勢力，民進黨也在台灣說在野黨是親共勢力，一模一樣，當尹錫悅半夜發動戒嚴引發國際社會、韓國人民一片譁然時，只有民進黨團公開支持戒嚴。



鄭麗文說，這暴露了民進黨心中所想，她更擔心的是，賴清德個性偏執沒底線，2028能否順利進行民主選舉相當關鍵，尤其經韓國法院審理發現，尹錫悅還涉嫌教唆軍方挑釁朝鮮意圖製造衝突，賴清德在民意支持度長期低迷，無法翻盤下，會不會也複製尹錫悅路線，製造兩岸兵兇戰危，無限上綱“國安”，沒收言論自由？

