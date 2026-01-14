黨務副主管飆罵黨工　國民黨：鄭麗文已准辭

國民黨發言人江怡臻接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）由中國國民黨主席鄭麗文親自任命的文傳會副主委、前基隆市議長宋瑋莉兒子林益諄，傳出9日在黨中央辦公室內飆罵新媒體部黨工，當下事情鬧到主席鄭麗文也知情，當天就要求林先離開黨部。國民黨發言人江怡臻今天證實，上周五內部衝突，主席在第一時間知道後，就請林益諄離開黨部，周一有再進行溝通，林主動請辭，主席也已准辭了。



據指出，9日中午時間，林益諄在副主委辦公室內責罵新媒體部4名黨工，當時聲音大聲到其他文傳會黨工都有聽到，其中還有一名懷孕的女性同仁因此落淚，事件發生原因主要是林認為黨工不聽指令而情緒失控。



另外，林益諄還被媒體投訴，在去年的高雄黨慶活動場合與媒體發生衝突，當時電視台記者在現場拍攝鄭麗文的進場畫面，負責拍攝鄭的短影音的林拿自拍棒衝到第一排，擋到媒體的鏡頭引發不滿，雙方發生口角與推擠。



江怡臻今天在中常會後轉述時，針對媒體提問此事表示，有關林益諄和媒體朋友衝突的時候，第一時間文傳會內部就加強宣導，要注意相關工作分際。至於上周五的內部衝突，主席在第一時間知道後，就請林離開黨部，周一兩人有再進行溝通，林益諄也主動請辭，主席也馬上准辭。



至於林益諄招募來的新媒體部主任王安國有一起請辭？江怡臻表示，這部分沒有聽說。她也提到，當天受到驚嚇的黨部同仁目前還在上班，身體狀況無恙。



江怡臻也說，文傳會內部有關論述策略，會再調整安排，近期應該也會有新的人事，後續會再公布。